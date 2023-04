Maíra Cardi se derrete em foto de família com Thiago Nigro e Sophia: “Felicidade”

Filha de Arthur Aguiar, a pequena Sophia surge abraçadinha com o coach financeiro Thiago Nigro, novo namorado de Maíra Cardi

Maíra Cardi (39) está feliz da vida em seu novo relacionamento com o coach financeiro Thiago Nigro (32), conhecido como ‘Primo Rico’. Neste domingo, 9, a coach fitness surgiu agarradinha ao amado e se derreteu com um momento em família acompanhada da filha, a pequena Sophia, de 4 anos, fruto de seu antigo casamento com o ator e cantor Arthur Aguiar (34).

No clique, publicado em sua conta no Instagram, Maíra surge no colo de Thiago, que também está abraçado com a enteada. A família posa sorridente e se diverte em seu primeiro clique juntos. Na legenda, a coach inspirou seus mais de 8 milhões de seguidores ao refletir sobre o verdadeiro significado da felicidade.

“Tem coisas que só aprendemos com o tempo e com a vivência, uma delas são as coisas que REALMENTE importam da vida! Para a grande maioria das pessoas somos muito novos para já termos chegado onde chegamos , em termos de conquistas palpáveis, coisas rótulos, dinheiro!”, Maíra iniciou sua reflexão.

“A vivência a experiência é uma escola de grande valia, as vezes só podemos ser eternamente gratos e ter a certeza de que somos felizes, porque tivemos experiências ruins e boas [...], você só saberá o que é doce, se já tiver sentido o gosto amargo!”, a coach concluiu a declaração especial mostrando que encontrou a felicidade em sua nova relação.

Nos comentários, o clique em família dividiu opiniões: “Significado de amor puro em fotos”, disse uma admiradora do casal. “É tudo tão rápido.. uma forçação tão grande”, criticou outra internauta. “Necessidade obsessiva de provar felicidade é sinal que ainda não a encontrou”, disse uma terceira. “Envolvendo até criança”, outro seguidor criticou.

