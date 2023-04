Maíra Cardi revela gafe de Thiago Nigro no namoro: 'Não estou acreditando'

Maíra Cardi surpreende ao revelar gafe de Thiago Nigro ao fazer pergunta simples sobre a sua vida

A coach Maíra Cardi divertiu os seus fãs ao revelar uma gafe do seu namorado, o coach financeiro Thiago Nigro. Nas redes sociais, ela contou que fez uma pergunta simples para o amado e ele não sabia dar a resposta. Inclusive, ela descobriu que ele foi pesquisar do Google para saber o que responder.

Nas imagens, Maíra perguntou: “Que dia é meu aniversário, amor?”. E ele disse: “Para de fazer pergunta besta”. Ela explicou: “Eu perguntei para ele três vezes e ele está falando que eu estou fazendo pergunta besta. Você acha que ele sabe?”.

Pouco tempo depois, Nigro disse: “5 de setembro”. Então, Cardi olhou no celular do amado e viu que ele foi pesquisar no Google. “Você olhou no Google, não vale. Não estou acreditando”, afirmou. Em resposta, ele quis saber se ela sabe quando é o aniversário dele e ela respondeu corretamente. “Sei, 7 de outubro”, afirmou. Para se defender, o coach disse o motivo de sua pesquisa na internet: “Eu já sabia, só quis confirmar”.

Maíra Cardi conta que quer ter mais filhos

Nesta quarta-feira, 5, a influenciadora e nutricionista Maíra Cardi (39) revelou que quer ter filhos em seu atual relacionamento com o empresário de finançasThiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico. Ela quer ter mais dois filhos.

“Não apenas um, mas dois. O 'nunca mais' serve para a gente cuspir e cair na testa. Tem tanta coisa que a gente aprende nessa vida, e uma delas é 'nunca diga nunca'. Mas sempre falei que mudo muito de ideia sobre tudo. É que é muito sério, você tem que ter outras coisas no bolo dos filhos. Uma coisa é bancar uma mãe solteira, outra é ter filho com família e propósito. Mas, é isso, vou ter dois”, revelou Maíra, em seus stories de seu perfil oficial no Instagram.

Cardi já é mãe de Lucas, de 22 anos e que é fruto de seu antigo relacionamento com o empresário Nelson Rangel, e de Sophia, que é filha da influenciadora junto do cantor e ator Arthur Aguiar.