Maíra Cardi revela vontade de ter filhos com Thiago Nigro: ‘Não apenas um’

Influenciadora Maíra Cardi já pensa em ser mãe novamente, mesmo após dois filhos

Nesta quarta-feira, 5, a influenciadora e nutricionista Maíra Cardi (39) revelou em suas redes sociais que planeja ser mãe novamente! Mesmo que o relacionamento com o empresário de finanças Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico, seja bem recente, a musa já pensa em ter mais dois filhos com o novo parceiro.

“Não apenas um, mas dois. O 'nunca mais' serve para a gente cuspir e cair na testa. Tem tanta coisa que a gente aprende nessa vida, e uma delas é 'nunca diga nunca'. Mas sempre falei que mudo muito de ideia sobre tudo. É que é muito sério, você tem que ter outras coisas no bolo dos filhos. Uma coisa é bancar uma mãe solteira, outra é ter filho com família e propósito. Mas, é isso, vou ter dois”, revelou Maíra, em seus stories de seu perfil oficial no Instagram.

Ao lado do educador financeiro, a influenciadora fez a revelação que chocou os seguidores. Maíra Cardi já é mãe de dois filhos. O mais velho, Lucas, tem 22 anos e é fruto de seu antigo relacionamento com o empresário Nelson Rangel. A mais nova, Sophia, é filha da influenciadora junto do cantor e ator Arthur Aguiar.

Arthur Aguiar atualiza estado de saúde da filha e revela motivo de não vê-la: ''Adaptação''

Nos últimos dias, a filha de Arthur Aguiar e Maíra Cardi, Sophia Aguiar, de 4 anos, passou mal com febre alta e vômitos e acabou sendo levada ao hospital pela mãe durante a madrugada. Na manhã desta terça-feira, 21, o ex-BBB acordou assustado ao ver a notícia sem saber que a pequena precisou de atendimento médico.

Após fazer um desabafo e da ex-mulher explicar o que havia acontecido, o vencedor do BBB 22 se pronunciou nesta quarta-feira, 22, para atualizar o estado de saúde da menina e aproveitou para esclarecer o motivo de ainda não estar com ela, ou de vê-la.

"Sophia tá melhor, não tá cem por cento, tá na casa da mãe dela, ela iria vir ontem à noite pra dormir aqui, mas não tava tão bem e óbvio, colinho de mãe, essas coisas todas, que vocês já sabem aí ela acabou ficando lá, ela ia vir agora de manhã ia passar o dia aqui comigo aqui em casa, mas esse processo também é ele um pouco de adaptação", comentou como está sendo a separação para a herdeira.

"Então quando tá aqui não quer ir pra lá, quando tá lá não quer vir pra cá, normal, criança normal e tá tudo bem, então provavelmente ela não deve vir hoje e tá tudo bem, acho que esse é o melhor caminho, não forçar, deixar ela bem a vontade, saber que ela pode ir e vir a hora que ela quiser", deixou claro que respeita as vontades da filha.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!