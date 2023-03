Arthur Aguiar rebate haters após a filha ser internada: 'Não faz a menor ideia'

Arthur Aguiar se pronuncia após ser alvo de comentários maldosos por não ter sido visto no hospital com a filha, Sophia, fruto da relação com Maíra Cardi

O ator Arthur Aguiar se pronunciou nas redes sociais após receber comentários maldosos sobre a internação da filha, Sophia, fruto da relação com Maíra Cardi. A mãe da menina contou que levou a filha ao hospital nesta semana. Então, os internautas começaram a questionar o motivo para Arthur não ter ido ao local acompanhar a herdeira. Assim, ele rebateu e deu a entender que não foi informado sobre a ida da filha ao hospital.

Nas redes sociais, Maíra Cardi disse: "Agora, sim, eu sei se vem mais dois mesmo, madrugada no hospital, vômito no carro inteiro! Bem-vindo ao dia de mamãe e daqui a pouco ele trabalha. Thiago Nigro, amo".

Por sua vez, Arthur Aguiar rebateu: "A internet está muito doida. Um monte de gente falando um monte coisa que não sabe e julgando um monte de coisa que não faz a menor ideia. Loucura. Estou recebendo um monte de mensagem aqui das pessoas falando: 'Sério que você tá feliz? Sua filha está no hospital'. Sério que você não vai lá ficar com ela? Para poder ficar com a minha filha no hospital eu tenho que saber que ela está no hospital".

"Para você que está me julgando, a dica do dia é: não julga e não fala o que você não sabe. Gaste o seu tempo para cuidar da sua vida. E, se o seu interesse fosse que a minha filha ficasse boa, você gastava o tempo que está me escrevendo orando para que ela fique boa, e não vir aqui falar uma coisa que você não faz a menor ideia", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Arthur Aguiar dá detalhes de encontro com Deolane Bezerra

Arthur Aguiar se manifestou sobre os rumores de um possível affair com Deolane Bezerra (35), que tomaram conta da internet.

Deolane e Arthur apareceram sentados em frente uma mesa cheia de vários aperitivos. Ele esbarrou em uma garrafa de whisky e brincou sobre ter derrubado a bebida da ‘Doutora’, apelido dela.

“Recado rápido, eu vim sozinho, estou sozinho e vou voltar para a minha casa em São Paulo sozinho. Gente, para! Meu Deus, pare de ficar criando situações onde não existe nada. Eu só vim pra um aniversário, só isso, e vocês continuam no mesmo motivo. Vira essa chave, é só isso. Recado dado, fui”, disse ele.