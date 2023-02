Deolane Bezerra e Arthur Aguiar aproveitam festa juntos após negarem affair

Deolane Bezerra e o campeão do BBB22 estavam em uma festa de Carlinhos Maia

Deolane Bezerra e Arthur Aguiar curtiram uma festa dada por Carlinhos Maia na última segunda-feira, 6, à noite. Os dois, que negaram recentemente o affair, estavam sentados próximos quando o anfitrião começou a gravar uma conversa com o artista.

"Que milagre você ter vindo", disse Carlinhos. "Milagre, não! Estou saindo mais", respondeu Arthur. "Estou gostando de ver isso. Você tem que viver", celebrou o humorista, que também contou com a presença da cantora Simone Mendes no local.

Antes disso, o comediante abordou Deolane e cutucou a amiga falando que ela estava mudada e que isso poderia ser fruto de sua atual fase romântica. "Está no eixo, viu! Dois meses sem nenhuma polêmica. Ou está amando.... Alguma coisa tem", disse Carlinhos, deixando a amiga sem palavras.

No final de janeiro, eles foram vistos juntos em Alagoas.

Após a grande repercussão das fotos, Arthur Aguiar surgiu revoltado. "Eu vim sozinho, estou sozinho e voltarei para a minha casa em São Paulo sozinho. Pelo amor de Deus parem de ficar criando situações onde não existe nada. Eu só vim para o aniversário do Lucas, só isso O ano é 2050 e vocês continuam no mesmo mood. Vamos virar essa chave?", declarou ele.

A influenciadora digital Maíra Cardi e ex-esposa do ator, comentou recentemente em entrevista ao podcast Café com Mussi, ela detalhou a real situação deles.

“Terminei e voltei muitas vezes porque eu sempre queria ter a certeza absoluta de que tinham esgotado as minhas fichas. Então, às vezes eu terminava com ele porque ele tinha me machucado de alguma maneira. Mas não tinha acabado aquele fiozinho de amor ou de esperança”.

Mesmo dizendo que não voltaria com Arthur, ela reatou diversas vezes e explicou o porquê. “Ele virou outra pessoa. E eu via naquela mudança a esperança de um novo relacionamento. Na minha cabeça, eu tinha que esgotar todas as chances”, completou dizendo que a próxima vai ser muito feliz.