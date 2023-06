Magérrima, Aline Wirley faz exercícios ao ar livre com a família no Rio

Na orla da praia, Aline Wirley exibe corpão sarado ao eleger conjunto de ginástica em caminhada com o marido, Igor Rickli e o filho; veja!

A ex-BBB Aline Wirley ostentou toda a sua beleza e boa forma na orla do Rio de Janeiro na tarde desta sexta-feira, 09. A estrela aproveitou a tarde de sol para renovar o bronzeado e caminhar na praia da Barra da Tijuca junto com seu marido, Igor Rickli, e o filho do casal, Antonio, de apenas oito anos.

A estrela foi flagrada pelos paparazzi enquanto praticava exercícios no local, na companhia da família. A ex-integrante do grupo Rouge usava um conjuntinho de ginástica composto por calça apertadinha, top que destacou o abdômen sarado e um par de tênis branco.

Para completar o visual, ela amarrou a jaqueta corta vento na cintura. Já o maridão optou pelo conforto e elegeu um shorts de academia acompanhado por uma regata, ambos na cor preta. O herdeiro do casal não ficou atrás e mostrou todo seu charme ao surgir nos braços do paizão usando uma regata branca e bermuda preta.

Recentemente, Aline Wirley aproveitou o dia de beleza com a família em um salão de cabeleireiro para fazer um desabafo sobre suas dificuldades da transição capilar. A cantora chegou a revelar que sentia vergonha de seu cabelo natural.

Foto: Ag News/ Dilson Silva

Aline Wirley, ex-Rouge, é bissexual e tem um relacionamento aberto com ator

Aline Wirley revelou em novembro do ano passado que se tornou adepta da poligamia e abriu seu casamento de 8 anos com o ator Igor Rickli. Na ocasião, a cantora publicou um texto em conjunto com seu marido no Instagram, para anunciar a decisão e abrir o seu coração sobre a relação.

“Celebramos a diversidade como divina. Entendemos o sexo pelo viés da saúde e não do erótico. Nossa bissexualidade só potencializa nossa relação. Curamos um ao outro na nossa dualidade. Trabalhamos para manifestar o sagrado masculino e feminino em harmonia em cada um de nós.”, declararam.