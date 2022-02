Mãe de três, Luana Piovani revela se teria mais filhos

A atriz Luana Piovani respondeu algumas perguntas dos seguidores e falou sobre a possibilidade de ter mais filhos

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 16h02

Luana Piovani (45) usou as redes sociais para conversar com os fãs.

No Stories do Instagram, a atriz abriu uma caixa de perguntas e respondeu algumas curiosidades dos seguidores.

Dentre os questionamentos, um internauta quis saber se Piovani gostaria de ter mais filho. Sincera, ela firmou que teria. "Teria mais filhos?"m perguntou o fã. "acho que eu teria. teria sim", disse ela, que refletiu um pouco sobre a situação e afirmou: "É, acho que teria", completou aos risos.

Luana é mãe de Bem (9), e os gêmeos Dom e Liz (6). Os três são fruto do relacionamento da atriz com Pedro Scooby(33), que atualmente está no BBB 22. A atriz e o surfista foram casados por oito anos e anunciaram a separação em 2019.

Atualmente Piovani namora Lucas Bittencourt. Ela anunciou o novo relacionamento em janeiro de 2021. Já Scooby é casado com Cíntia Dicker (35). Os dois foram vistos pela primeira vez no Rock in Rio e oficializaram a união no ano passado, em Portugal.

Luana alfineta Boninho

Após Pedro Scooby e Paulo André (23) vencerem a Prova do Anjo da semana do BBB 22, Boninho (60) revelou nas redes sociais que Luana não autorizou os filhos a gravarem um vídeo para o pai.

A revelação do diretor repercutiu na internet e a atriz começou a receber muitas críticas e também muitas mensagens de apoio. Ao ver o assunto viralizar na web, Piovanin fez questão de responder, afirmando que a autorização era "praticamente vitalícia, para umas cinco vidas" e que o direito de imagem das crianças ainda seria permitido "mesmo se o Pedro saísse do programa". Ela finaliza o vídeo afirmando estar protegendo seu "maior tesouro" e "cumprindo meu melhor papel, o papel de mãe".