Luiz Fernando Guimarães mostra encontro com Claudia Raia e Luca: "Neném mais fofo"

O ator Luiz Fernando Guimarães postou nas redes sociais fotos do encontro com Claudia Raia e o filho caçula da atriz

O ator Luiz Fernando Guimarães encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos de um encontro bastante especial. Na manhã desta sexta-feira, 14, ele se encontrou com a atriz Claudia Raia, que viajou para o Rio de Janeiro com seu filho caçula, Luca, de cinco meses.

Nas duas fotos postadas no feed do Instagram, o artista aparece sorridente durante o café da manhã ao lado de Raia, Luca, de seu marido, Adriano Medeiros, e dos dois filhos deles, Dante, de 12 anos, e Olívia, de 9.

Ao mostrar os registros, Luiz Fernando celebrou a visita especial. "Café da manhã mais que especial! Zoom na carinha do Luca, que é o neném mais fofo e gostoso que é já vi!", afirmou o artista na legenda da publicação.

Os seguidores amaram os registros. "Que lindos", disse o ator Carmo Dalla Vecchia. "Que foto mais linda! Quanta gente especial! Deve ter sido uma delícia a manhã de vocês. Bom fim de semana a todos!", falou uma seguidora. "Ai gente… num guento ele rindo", se derreteu uma fã.

Quem também postou uma foto com Luca foi Enzo Celulari, o filho mais velho de Claudia Raia com Edson Celulari. O empresário explodiu o fofurômetro ao compartilhar uma foto ao lado do irmão, filho da atriz com Jarbas Homem de Mello. "Primeira vez do bililico no Rio", contou ele sobre o caçula estar pela primeira vez no Rio.

Confira a foto do encontro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiz Fernando Guimarães (@luizguimaraesoficial)

Luiz Fernando Guimarães se declara no aniversário do marido

No fim de maio, Luiz Fernando Guimarães usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu marido, Adriano Medeiros, que completou mais um ano de vida nesta. O ator publicou algumas fotos ao lado do amado, também outros registros em que os dois aparecem com os filhos, Dante (12) e Olívia (9), e se declarou.

"Hoje é o dia do meu companheiro de tantas aventuras, viagens avenças e desavenças mas sempre firme nos seus propósitos. Casamos quando nos vimos a primeira vez e não mais nos desgrudamos. Casamento oficial veio acontecer muito tempo depois. Geminiano integral, o oposto do meu signo que segundo especialistas minha casa do amor e acertou em cheio!! E hoje somos uma nova família [...]", disse ele em um trecho da postagem.