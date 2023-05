Com fotos em família, Luiz Fernando Guimarães se declara no aniversário do marido: "Meu moreno lindo"

O ator Luiz Fernando Guimarães prestou uma bela homenagem no aniversário do marido, Adriano Medeiros

Luiz Fernando Guimarães (73) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu marido, Adriano Medeiros, que completa mais um ano de vida nesta segunda-feira, 29.

O ator publicou em seu perfil oficial no Instagram algumas fotos ao lado do amado, também outros registros em que os dois aparecem com os filhos, Dante (12) e Olívia (9), e se declarou.

"Hoje é o dia do meu companheiro de tantas aventuras, viagens avenças e desavenças mas sempre firme nos seus propósitos. Casamos quando nos vimos a primeira vez e não mais nos desgrudamos. Casamento oficial veio acontecer muito tempo depois", começou o artista, que está com o Adriano há 22 anos.

"Geminiano integral, o oposto do meu signo que segundo especialistas minha casa do amor e acertou em cheio!! E hoje somos uma nova família. Um casal, irmãos de sangue e a cara do Pai Adriano. Sempre achei o meu moreno lindo, e agora tenho mais dois morenos mais lindos! Feliz Aniversário", completou a homenagem.

Confira a homenagem de Luiz Fernando Guimarães para Adriano Medeiros:

Aniversário do filho

Recentemente, Luiz Fernando comemorou os 12 anos do filho, Dante. O jovem foi adotado pelo ator e pelo marido, Adriano Medeiros. Casados há mais de 19 anos, eles também são pais de Olívia. Nas redes sociais, o ator abriu o coração e relatou como a adoção impactou sua vida.

"Dia todo dele! Meu garoto. Mesmo jeito, mesmos gostos, paladar e um estilo todo próprio. Um pouco Luiz e um pouco Adriano e outro todo dele mesmo. Que a vida te sorria, meu filho e te dê muitas oportunidades para mostrar seus diversos talentos, sua visão muito divertida sobre as coisas e uma imaginação enorme. Feliz 12 anos, Dante Medeiros Guimarães. Papai te ama muito", escreveu.

