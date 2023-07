Luciele Di Camargo relembra vida difícil que levou em Nova York: 'Decepção muito grande'

Após vender o carro e com ajuda do irmão Luciano, Luciele Di Camargo relembra vida difícil ao voltar para Nova York em nova situação financeira

Que a família de Zezé Di Camargo e Luciano tem uma história de superação admirável não é novidade para os brasileiros. Mas, a irmã, Luciele Di Camargo, revelou que teve outro momento difícil que enfrentou durante a vida adulta ao decidir morar em Nova York em 2005.

Em sua rede social, a famosa compartilhou fotos curtindo um hotel na cidade norte-americana em grande estilo e falou sobre a vida mudar. Agora, em uma situação financeira totalmente diferente, a esposa do ex-jogador Denílson contou sobre ter encarado meses difíceis ao se mudar para lá para estudar inglês sem muito dinheiro.

"Senta que lá vem história. Morei em New York em 2005 por 6 meses, vim para estudar um pouco de inglês, e para custear uma parte da viagem vendi o meu carro e outra parte o Luciano, meu irmão, me ajudou. Apesar de ter uma condição favorável, lembro que ainda assim passei muitos perrengues e dificuldades, passei muita vontade aqui!", falou.

"Estudava de manhã todos os dias e trabalhava a noite como garçonete em dois estabelecimentos e também fiz delivery, lembro que foi aqui que vivi um dos dias mais triste, acho inclusive que foi o último dia da minha vida que chorei como criança, chorei copiosamente dentro do ônibus, o motivo foi uma decepção muito grande e o diamante que foi quebrado nunca mais se estabeleceu como antes", revelou.

E continuou relembrando a fase marcante e suas conquistas: "Aqui morei em um quartinho alugado, fiz refeições de 3 dólares, passei muito frio e não visitei nenhum lugar turístico apenas o central parque. Hoje estou hospedada em um hotel de luxo, vou em todos os pontos turísticos que tem que pagar, vou assistir a musicais e comer em bons restaurantes e tudo isso em companhia dos meus filhos, o que mais pode melhorar. Gratidão todos os dias".

Após 10 anos, Luciele Di Camargo passa o Dia das Mães com dona Helena

A atriz Luciele Di Camargo surpreendeu ao contar que conseguiu passar o Dia das Mães com dona Helena Camargo no domingo, 14, após 10 anos longe da matriarca Camargo na data.

Com uma selfie ao lado dela, a irmã de Zezé Di Camargo comentou sobre a felicidade de estar com Helena na data. Em seguida, ela explicou o motivo de ter ficado uma década longe dela na data tão especial.

"Eu e minha rainha. depois de 10 anos sem passar o dia das mães com ela, hoje, felizmente estamos juntas. Que honra! Te amo mamis: feliz dia das mães para todas as mães que me segue aqui", disse a famosa

Em seguida, a esposa do ex-jogador Denílson se explicou. "Respondendo coletivamente. Sempre visito minha mãe em Goiânia mas como ela mora em outro estado eu escolho dividir as férias e o natal para passar com ela e ela sempre ficou em Goiânia para passar os dias das mães com os outros filhos e nas datas comemorativas do ano eu sempre to em São Paulo para passar com a família do Denílson já que o natal é com a minha família. Nem sempre é sobre dinheiro e sim sobre dividir momentos", esclareceu Luciele.