Luciele di Camargo alfineta Belo após filho ser preso: "Se eu comento..."

Luciele di Camargo alfineta Belo; filho do cantor foi preso nesta manhã no Rio de Janeiro

Envolvida em uma confusão com Belo há anos, a atriz Luciele di Camargo deixou uma mensagem bem humorada nas redes sociais nesta terça-feira, 13. É que ela reagiu a um comentário feito sobre a prisão do filho do cantor.

Em um post em uma rede social, um seguidor deu uma opinião corajosa sobre a prisão de Arthur Paulo, que foi detido nesta manhã em uma rodoviária no Rio de Janeiro. “Tal pai, tal filho”, disse o fã. Ao ver o comentário, a atriz não se conteve. “Se eu comento isso, já rende outra fofoca”, disparou ela.

Luciele di Camargoé casada com Denílson, que tenta há anos receber uma dívida milionária que é responsabilidade de Belo. Ele teria que pagar uma indenização após deixar o grupo Soweto, que tinha o atleta como um dos sócios. A expectativa é que a dívida de Belo tenha ultrapassado os R$ 7 milhões, valor que o marido de Gracyanne Barbosa se recusa a pagar.

O filho de Belo foi detido pela polícia militar no Rio de Janeiro nesta terça-feira, informou o site g1. Arthur Paulo foi flagrado com uma pequena quantidade de drogas em uma rodoviária e foi levado para prestar esclarecimentos na delegacia. Por enquanto, a situação dele não foi divulgada na imprensa ou pela família. Não se sabe se ele permanece detido.

Veja:

Ignorou a prisão

O cantor Belo aproveitou a tarde desta terça-feira, 13, para realizar mais um ensaio para o quadro Dança dos Famosos, da Globo, nos estúdios da emissora. Ele compartilhou uma selfie ao lado da balarina que é a sua professora e esbanjou um sorrisão.

Na imagem, ele escreveu: “E vamos de ensaio minha partner querida, Camila Lobo”. Vale lembrar que o nome dele está nas manchetes da internet nesta terça-feira por causa do seu filho mais velho, Arthur Paulo Vieira.