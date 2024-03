Luciano Szafir manda recado para Xuxa: ‘Conta comigo’

Luciano Szafir escreve mensagem para a ex-namorada, Xuxa Meneghel, que é a mãe de sua filha mais velha, em data especial

O ator e modelo Luciano Szafir fez questão de celebrar o aniversário de Xuxa Meneghel, que é a mãe de sua filha mais velha, Sasha Meneghel, com um recado nas redes sociais. Na manhã desta quarta-feira, 27, ele desejou um feliz aniversário para ela, que acaba de completar 61 anos de vida.

"Xu, parabéns, te desejo toda saúde do mundo! Muito obrigado por ter sido essa excelente mãe para nossa pequena e uma grande amiga. Conta comigo para qualquer coisa sempre! Bjs em todos aí!", disse ele.

Xuxa já contou sobre a separação de Luciano Szafir

A apresentadora Xuxa Meneghel surpreendeu ao contar novos detalhes sobre o fim do relacionamento com Luciano Szafir quando estava grávida de Sasha Meneghel Szafir. Depois que ele falou sobre o assunto em Xuxa – O Documentário, do Globoplay, ela também comentou sobre a época do término.

Em entrevista ao Gshow, Xuxa contou que estava grávida de seis meses quando teve um atrito com Luciano e a família dele. Ela deu uma entrevista e ele rebateu sua declaração em uma nota oficial. Com isso, a apresentadora não gostou da atitude do namorado e decidiu terminar a relação.

Tudo começou quando Xuxa disse que achava que Luciano Szafir era o mais bonito de sua família em uma entrevista de 1998. Agora, ela explicou a sua posição. "Eu, grávida, sempre brinquei dizendo que ele era o mais bonito da família. Isso foi a gota d’água para a mãe dele (Beth Szafir) ficar chateada, as irmãs, o irmão ficarem chateados... Mas continuo achando que ele é o mais bonito da família mesmo, fazer o quê? É a mais pura verdade. Na época era a puríssima verdade, senão não estaria com outra pessoa. Sempre o achei um homem muito bonito", disse ela.

Na época, Luciano Szafir rebateu a declaração de Xuxa em uma nota oficial à imprensa e ela não gostou. "Depois apareceu uma carta que ele respondeu, não sei se foi a família que pediu que ele respondesse. Ele falou que grávida era assim mesmo, que fala essas coisas. Subi nas tamancas e quando ele chegou em casa as coisinhas dele já estavam para fora. Não nos falávamos nem pelo telefone, não queria saber. Achava que ele deveria ter ficado do meu lado. Eu sou a mãe da filha dele. Tudo bem ele ficar do lado da família dele, mas eu estava fazendo uma família com ele. Não gostei da sua posição. A mãe, a irmã, tinha advogado na família, todo mundo se meteu", relembrou.

Na época, os dois se reencontraram no parto de Sasha e tiveram uma boa relação ao longo do crescimento da filha. Tanto que se apoiam até hoje.