Luciana Gimenez relembra flagra com Mick Jagger e o filho: 'Perseguido em todos os momentos'

Em entrevista à CARAS Brasil, Luciana Gimenez fala sobre fim do mistério de quem teria dedurado local de flagra com Mick Jagger e o filho

Luciana Gimenez, que viveu relacionamento com Mick Jagger nos anos 1990, já atravessou momentos de perseguição com a fama. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora relembra registro com o astro e o filho, Lucas, e reflete sobre fim do mistério de quem teria dedurado o local do flagra: "Perseguido em todos os momentos".

"Quando você é famoso no grau tipo Mick, você é perseguido em todos os momentos. A gente estava em Londres e foi para esse parque. Essa foto saiu em todos os lugares, com ele empurrando o carrinho do meu filho", relembra Luciana Gimenez , ao revisitar uma das capas da CARAS.

"'A gente ficou pensando: 'Quem foi que falou? De onde que saiu? Como que sabiam?'. Aí você fica olhando para outra pessoa e se pergunta 'foi você que falou?'. O Mick olhou para a minha cara e eu falei: 'Não fui eu, até porque eu nem sabia para onde a gente estava indo. Entrei no carro e a gente veio para o parque'", acrescenta a apresentadora sobre a relação com Mick Jagger .

Luciana Gimenez ainda explicou como o mistério foi resolvido: "Nessa foto, nós descobrimos que quem dedurou o lugar que a gente estava indo era o motorista do Mick Jagger. Depois, ele chegou a escrever um livro e contou que dedurou a gente. No livro, ele fala que contou para onde a gente estava indo e que ficou com pena porque todo mundo acabou brigando comigo, falando que eu que tinha dedurado. Eu jamais faria isso".

"É uma foto linda, depois que passa. Não estava fazendo nada de errado, estava com o pai do meu filho", completa a apresentadora. Para celebrar os 30 anos da CARAS, durante a entrevista Luciana Gimenez recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA: