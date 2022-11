Luana Piovani curte picnic de milhões com a filha Liz, diretamente da Torre Eiffel

Luana Piovani aproveitou o dia em Paris para curtir um picnic de milhões, em frente a Torre Eiffel, com a filha Liz e mostrou todos os detalhes para os seguidores

Nesta terça-feira, dia 22, a atriz e modelo Luana Piovani (46) compartilhou com os seguidores alguns registros feitos durante um picnic com a filha Liz. Mas o fator surpresa foi que esse picnic de milhões aconteceu em frente a icônica Torre Eiffel, em Paris. Além da decoração e comidinhas especiais, Luana apareceu nas fotos ao lado da filha Liz, que usava orelhinhas da Minnie, e de outras amigas e familiares.

“Sempre tive vocação para felicidade, mas depois da pandemia entendi que tudo o que mais quero na vida é criar boas memórias com meus filhos e viver experiências saborosas, alegres e coloridas com a minha família. E desde então, eu não penso duas vezes antes de investir em algo que ninguém nos irá tirar: VIDA bem VIVIDA!”, começou escrevendo a atriz na legenda da publicação. “É disso que sou RICA!!! DE VIDA!!”, finalizou a loira.

Luana Piovani desabafa sobre Pedro Scooby e criação dos filhos

Luana Piovani usou as redes sociais para desabafar com os seguidores e para contar algumas mudanças que acontecerão na sua vida e na dos filhos, Dom, Bem e Liz. A atriz contou que o pai dos seus filhos, o surfista Pedro Scooby (34), voltará a morar no Brasil por pelo menos 6 meses, para esperar o nascimento da filha, fruto do relacionamento com a modelo Cíntia Dicker (35).

“Sei que as coisas vão se ajeitar. Agora o Pedro paga pensão, eu cuido das crianças, ele vem matar a saudade quando puder e a gente vai levando”, disse a loira. A atriz ainda completou falando sobre o seu namorado Lucas Bittencourt (32): “Graças a Deus eu tenho um homem maravilhoso ao meu lado, que faz com que eu tenha essa sensação. Um homem maduro, que faz com que a gente tenha um relacionamento maduro. E que eu confio que vai estar do meu lado. Para me ajudar, me entender e pra…por que não? Dividir essa missão comigo” finalizou.