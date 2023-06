Luana Piovani alfineta pedido de desculpas de Neymar Jr

Após Neymar Jr assumir traição e pedir desculpas para a namorada grávida, Luana Piovani faz comentário nas redes sociais

A atriz Luana Piovani reagiu ao post de Neymar Jr sobre o pedido de desculpas para Bruna Biancardi, que é a namorada dele e está grávida. No post, ele admitiu que traiu a amada após a repercussão do assunto na internet.

Nas redes sociais, Piovani compartilhou o post da CARAS Brasil sobre a declaração de Neymar e alfinetou o atleta. “Vi no documentário dos Racionais a frase genial: 'Depois que inventaram a desculpa, nunca mais morreu ninguém!'”, escreveu.

Leia o post completo de Neymar Jr com o seu pedido de desculpas:

"Bru. Faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na NOSSA vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos…".

"Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade. Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público. Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas HOJE você é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebê vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá. SEMPRE NÓS. Te amo", finalizou.