Luan Santana surge em clima de romance com a noiva, Izabela Cunha: "Te amo"

O cantor Luan Santana postou uma foto agarradinho com a noiva, Izabela Cunha, e se declarou

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 19h44

Luan Santana(31) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 17, para recordar uma foto com a noiva, Izabela Cunha.

Aproveitando o dia de TBT, o cantor publicou no feed do Instagram uma foto em que aparece em clima de romance com a amada, durante uma viagem do casal, e se declarou. "Te amo, meu amor #tbt", escreveu o artista na legenda do post.

O clique em que os dois aparecem abraçados deixou os seguidores apaixonados, e eles encheram a publicação de curtidas e elogios. "Lindos", disse uma seguidora. "Toda felicidade do mundo pra vocês", desejou outra. "Casal mais lindo do mundo", afirmou uma internauta.

Izabela também se declarou para Luan nos comentários. "Te amo, meu amor lindo. Saudade dessa viagem", disse ela.

Confira a publicação de Luan Santana com Izabela Cunha:

Casamento de Dani Calabresa

Na última segunda-feira, 14, Dani Calabresa e o publicitário Richard Neuman se casaram em luxuosa cerimônia que contou com um show de Luan Santana.

O cantor compartilhou em seu Instagram uma série de imagens do seu show no evento e fotos ao lado do casal. "Que alegria pra mim fazer parte desse momento de união, de amor, de duas pessoas que são tão especiais pra mim. Deus cubra de bênçãos o amor de vocês", disse ele.

