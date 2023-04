Lore Improta tem ciúmes de Leo Santana? Cantor abre o jogo sobre relação

Em entrevista à CARAS Brasil, Leo Santana revelou detalhes sobre casamento com Lore Improta e boatos sobre ciúmes

Marcado por sua sensualidade, o cantor Leo Santana (34) é um dos artistas que sofre bastante com os assédios dos fãs. Mas apesar da comoção causada nos admiradores, o famoso garante que isso não é algo que atrapalha em seu relacionamento com Lore Improta (29).

Em entrevista à CARAS Brasil, o baiano abriu o jogo sobre sua intimidade com a esposa e confessou que por algum tempo isso foi um problema entre eles, mas agora ambos têm agido com muita maturidade.

"Graças a Deus e ao tempo amadurecemos muito no nosso relacionamento e conversamos muito abertamente sobre tudo", disse o pai de Liz (2), fruto do casamento com Lore.

"Temos uma relação muito bacana e saudável e sabemos que os comentários sempre vão existir tanto positivos como negativos, inclusive alguns com maldade, mas a gente lida muito bem com isso, confiamos muito um no outro e nos amamos muito e assim seguimos", declarou.

Em tempo, Leo iniciou a divulgação do EP Another One, lançado na última semana. O projeto marca um novo momento na carreira do artista, que tem apostado na diversidade musical e menos sensualidade.

"Disponibilizei 5 músicas e disponibilizei um site para que os meus fãs e admiradores possam ouvir as canções no seu aplicativo de música favorito e lá mesmo no site possa votar na que mais curtiu. Eu fiz esse trabalho com muito carinho e espero que todos curtam sem moderação", contou.

Vale destacar que o cantor revelou recentemente que não vai mais dançar sem camisa após o sucesso do vídeo viral de Zona de Perigo. A canção passou a se tornar uma das mais tocadas do último Carnaval após o baiano compartilhar um vídeo o qual aparece fazendo a coreografia da faixa.