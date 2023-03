Longe dos Palcos, Simaria é flagrada em rara aparição no Rio de Janeiro

Em rara aparição, Simaria escandaliza ao aparecer com produção sensual em hotel no Rio de Janeiro

Afastada dos palcos, a cantora Simaria (40) foi flagrada na tarde desta quarta-feira, 15, em um momento raríssimo enquanto deixava o hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para embarcar em um carro.

Com um look sensual, a sertaneja de 40 anos chamou a atenção ao ser clicada pelo paparazzi de plantão. Na ocasião, a artista surgiu deslumbrante com um look composto por calça jeans e regata cavada, que deixou as costas nuas e o decote generoso em evidência.

Para arrematar a produção, Simaria ainda prendeu os cabelos com um rabo de cavalo e se protegeu dos raios solares com um óculos escuro de grife.

Ao contrário da irmã, Simone, a famosa não pretende retornar tão cedo com a carreira musical, já que durante um bate-papo com um fã em janeiro, Simaria revelou que está dando um tempo dos palcos para dedicar mais tempo aos herdeiros.

Vale lembrar que na última terça-feira, 14, a presença da cantora Simaria no programa conduzido por Fábio Porchat, não saiu como o esperado e gerou muitas reações dos fãs nas redes sociais.

VEJA AS FOTOS DE SIMONE NO RIO DE JANEIRO:

Foto: AgNews/Dilson Silva

Ousada!

Simaria compartilhou um vídeo rebolando e chamou a atenção dos fãs. Usando apenas um vestidinho branco bem confortável, a artista exibiu seu corpaço na peça colada e deu um show de beleza com naturalidade.

Movimentando seu corpaço escultural e seu bumbum empinado, Simaria Mendes impressionou os seguidores com seu charme. "Para animar a semana", disse ela ao surgir se divertindo com o momento.