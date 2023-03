Léo Santana choca os fãs ao postar fotos do início da carreira: ''Dias de luta''

Cantor Léo Santana impressiona os seguidores pela diferença ao publicar cliques antigos quando era jovem e dispara: ''Quem rir, vou bloquear''

O cantor Léo Santana (33) aproveitou esta quinta-feira, 30, dia de TBT, para compartilhar algumas lembranças do início de sua carreira e deixou a web de queixo caído!

Ao publicar uma sequência de registros em que aparece bem novo, o baiano impressionou os seguidores com a diferença. Nos cliques antigos, postados em sua conta no Instagram, o marido de Lore Improta (29) e pai da pequena Liz, de um ano, aparece sozinho e ao lado de outros músicos.

"Nunca posto #tbt. Então quem rir, vou bloquear", disse Léo Santana na legenda, mostrando o bom humor.

Nos comentários, famosos e fãs brincaram com a mudança de Santana. "Te entendo amigo!! São dias de luta e dias de glória", disse Xand Avião. "Cê já tinha 1,95 com 12 anos de idade", comentou Felipe Araújo. "Juro que não tô rindo meu amigo, você era normal, né?", brincou Buchecha. "Ainda não era o gigante. Era o esguio", falou João Pimenta. "Se colocar o mosquito da dengue no microscópio, fica assim GG", tirou sarro Victor Sarro. "A primeira foto, era a banda prostitutos do pagode?", brincou Xanddy.

Confira as fotos antigas de Léo Santana:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por O GIGANTE (@leosantana)

Léo Santana e Lore Improta curtem viagem romântica

No início do mês de março, Lore Improta compartilhou em seu Instagram uma série de fotos do novo destino da viagem romântica com o marido Léo Santana. Após dias na Tailândia, a influenciadora surgiu com um buquê de flores e ainda posou para uma selfie com o amado e a cidade ao fundo.

“Chegamos, Singapura! E já recebi flores que eu sou apaixonada... Estava contando os dias para conhecer essa cidade futurista, fascinante e organizada, a virginiana aqui AMAA! Vamos que está só começando”, escreveu Lorena.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!