Lembra dela? Ícone dos anos 90, Roberta Close revela por que deixou o país

Aos 59 anos, Roberta Close está afastada da mídia desde que se mudou para a Europa ao lado do marido, o empresário suíço Roland Granacher. De passagem pelo Brasil, a famosa modelo e símbolo sexual da década de 1980 revelou o motivo de sua partida há 30 anos.

"Estudei muito pouco. Tive problemas para estudar. Quando eu comecei a ir à escola assim [mulher], eu disse: 'não dá'. Então, aprendi a viver um pouco sempre separada das pessoas. Não tenho medo de viver só. Vou viver só com o meu marido. A gente tem que abrir mão de algumas coisas. E eu escolhi viver fora do Brasil. Foi uma imigração política, porque eu não tinha no meu país as coisas que eu tinha lá fora, como o casamento, os documentos...", contou ela, em entrevista ao podcast Papagaio Falante, de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo.

A ex-modelo e atriz continuou dizendo que "sempre soube que eu ia pagar um preço muito alto por isso. Já tinha saído do Brasil, feito fotos e desfilado lá fora. Então, eu sabia que no exterior tinha outro jeito de viver, e foi o que fiz. Já tem 30 anos que fui embora do Brasil, e sou brasileira", declarou.

Relação com o marido

Roberta também deu detalhes de sua relação com Roland Granacher. "Já faz 30 anos que estamos casados. Nós nos conhecemos, ele ficou muito apaixonado por mim, e eu por ele. A gente tentou vir para o Brasil, depois voltamos de novo. Meu marido é o meu maior fã. Ele está na América agora, fala português perfeitamente. No começo era difícil a gente se comunicar", disse ela, que já foi vedete do carnaval carioca e acabou conquistando a mídia com sua beleza.