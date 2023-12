Por onde anda Roberta Close? Ícone dos anos 90, ela segue deslumbrante

Por onde anda Roberta Close? Modelo completa 59 anos nesta quinta-feira, 7. Sua última aparição na televisão foi em fevereiro

Durante anos ela foi uma das mulheres mais belas do Brasil. Agora completando 59 anos, a eterna Roberta Close segue deslumbrante, mesmo afastada da mídia desde que se mudou para a Europa ao lado do marido.

Nas redes sociais, a artista tem compartilhado alguns momentos de sua vida pessoal e lembranças do passado. Ela segue exibindo um corpo perfeito e um rosto marcante, características que a fizeram estampar centenas de capas de revista.

A última aparição da modelo na televisão foi em fevereiro, quando ela participou do Altas Horas, programa exibido pela Globo. Na ocasião, ela relembrou a batalha que enfrentou quando fez a transição de gênero.

"Falando de sofrimento, quando eu era mais jovenzinha, me lembro que a minha família pedia que eu sair de casa para que os outros parentes não me vissem e soubessem dessa história desagradável (...) eu acho que nesse ponto o Brasil evoluiu. Nós evoluímos nas leis, nas formas de tratar as pessoas, com dignidade e com respeito. Isso me deixa muito contente", declarou ela na época.

Por onde anda Roberta Close?

Há algum tempo afastada da mídia, ela mora em Zurique, na Suíça, com o marido Roland Granacher. Atualmente a ex-modelo e atriz pretende gravar um documentário sobre sua vida que está em pré-produção. Ao longo de sua trajetória, ela foi apontada como affair de muitos famosos e sempre aparecia envolvida em polêmicas.

Roberta Close foi vedete do carnaval carioca e acabou conquistando a mídia com sua beleza arrebatadora. Ela, que é transexual, apareceu em capas de revistas importantes, além de ter participado de programas como Fantástico, Domingão do Faustão e Domingo Legal em várias oportunidades. A artista também é tia de Gabrielle Gambine, atriz que fez sua estreia na Globo recentemente na segunda temporada de Verdades Secretas. A artista enxerga na vedete uma "inspiração" para sua carreira.

