Leilão de Neymar: Saiba quem pagou R$ 1,8 mi por fim de semana com o craque

A 4ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr foi marcada por lances generosos. Entre os lotes, estava um final de semana em Mangaratiba com a família do craque, que foi arrematado por R$ 1,8 milhão, uma "experiência" no Flamengo e um churrasco na casa do jogador do rubro negro Léo Pereira.

E quem desembolsou uma fortuna pelos três lotes foi a Musa do Salgueiro, Tati Barbieri e o marido, Roman Shakal. Nas redes sociais, ela comemorou o fato. "Ele bateu o recorde de todas as edições dos leiões. O homem que mais arrematou lotes. 3 lotes em uma noite. E eu fiquei como? Fui embora com o maior da noite. Você brilha demais, meu amor. E esse brilho vem da sua alma. Eu amo sua energia, ela encaixa perfeitamente na minha. Te amo", escreveu.

Tati Barbieri e Roman Shakal (Reprodução/Instagram)

Ao todo, 24 lotes foram leiloados na noite de ontem. Entre os itens, estava uma camisa que foi usada por Pelé em seu último jogo, assinada pelo próprio ex-jogador. Também um relógio Hublot King Power Big Bang 305 em ouro rosé, que foi doado por Faustão e arrematado por Carlinhos Maia. E uma chuteira de Neymar banhada a ouro 18 quilates e com pedras preciosas.

Após o fim do evento, o Instituto anunciou o valor arrecado: R$ 21 milhões. "Um super agradecimento a todos que tornaram esse noite possível. Apresentadores, parceiros, convidados e equipe, muito obrigada!", disse a nota divulgada.

Vale lembrar que o valor é mais que o dobro dos R$ 10 milhões conquistados na edição anterior, realizada no ano passado. Na primeira edição, em 2017, foram arrecadados R$ 2,5 milhões; e na segunda, que foi realizada no ano seguinte, cerca de R$ 3,9 milhões foram recebidos.