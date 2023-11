Leandra Leal se refresca em banho de mangueira ao lado do marido: “Que delícia”

Atriz Leandra Leal chama atenção ao aproveitar dia quente em banho de mangueira com o maridão, o fotógrafo Guilherme Burgos

Nesta terça-feira, 14, a atriz Leandra Leal compartilhou um momento descontraído em suas redes sociais. Em meio a onda de calor intenso, ela decidiu se refrescar com bastante simplicidade! A ruiva se divertiu durante um banho de mangueira ao lado do marido, o fotógrafo Guilherme Burgos, que registrou tudo através de suas lentes.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Leandra compartilhou um álbum com os cliques capturados por seu amado. Entre as imagens, a musa posa com um vestido longo e um sorriso radiante enquanto segura uma mangueira apontada para o marido, que optou por permanecer atrás das lentes para registrar o momento e não deu as caras nas fotos.

Ainda na sequência, Leandra dividiu alguns outros registros em que aparece se refrescando em um banho de cachoeira. Na legenda, a famosa falou sobre as mudanças climáticas: "Ai que delícia o verão, mas não é verão, é primavera, e o mundo tá como? Ai que loucura a primavera, aquecimento global, e a gente fazendo de tudo para viver melhor”, escreveu.

Nos comentários, os seguidores da artista deixaram vários elogios para os cliques: “Você sempre brilhando”, exaltou um admirador. “Que sorriso lindo”, se derreteu mais um. “Ai que delícia! Tá muito quente”, comentou um admirador. “Fazendo inveja, né?”, brincou outro. “Ser feliz com coisas simples”, Leandra respondeu uma das mensagens.

Quem é o marido de Leandra Leal?

Leandra Leal tem um relacionamento com o fotógrafo e cineasta Guilherme Burgos desde maio de 2019, quando se conheceram durante as gravações da série Aruanas, do Globoplay. Eles decidiram oficalizar a união pouco tempo depois em dezembro de 2020, com uma cerimônia intimista na Praia do Canto, em Búzios, no Rio de Janeiro.

Desde que se conheceram, o casal costuma ser discreto quanto à vida pessoal nas redes sociais, e raramente compartilha cliques juntos. Apesar disso, Burgos tem diversas fotos e registros de Leandra Leal em seu perfil oficial do Instagram. Inclusive, recentemente, a atriz chamou atenção ao dividir alguns registros com o marido na praia.

Vale lembrar que antes de se relacionar como fotógrafo, Leandra foi casada com o gestor cultural Alê Youssef, com quem adotou sua filha, Júlia. Em julho deste ano, a atriz dividiu um raro registro ao lado da menina para celebrar seus nove anos de vida; saiba mais sobre o processo de adoção da filha de Leandra Leal.