Larissa Manoela reage a declaração de Maisa Silva e manda recado comovente

Em briga com os pais por causa do próprio dinheiro, cantora recebeu elogios da apresentadora na web

Larissa Manoela foi homenageada por Maisa Silva no Instagram e respondeu a declaração da apresentadora, que compartilhou fotos ao lado da amiga e falou da importância dela em sua vida, nos comentários da publicação. Alvo de uma grande polêmica com os pais, a atriz fez questão de retribuir o carinho.

"Ter sua amizade é uma preciosidade! Obrigada por todos esses anos de parceria, por todos os outros que ainda virão! Te amo", escreveu a cantora.

Larissa Manoela reagiu à declaração de Maisa Silva e mandou recado para amiga (Foto: Reprodução Instagram)

Maisa trabalhou com Larissa em "Carrossel", novela infantil do SBT, e rasgou elogios a artista. "Nesses 18 anos de profissão, pude conhecer muitos lugares e pessoas especiais. Uma delas eu conheci ainda na infância e nossa amizade e admiração só aumenta com o passar do tempo. @larissamanoela sou fã do seu sorriso, talento, profissionalismo, leveza e do seu coração enorme. Amo você", disse.

Larissa Manoela vive drama familiar com os pais

Larissa Manoela está enfrentando um momento turbulento em sua vida pessoal após assumir a gestão da carreira e finanças. Em meio à polêmica, ela usou as redes sociais recentemente para repostar um texto motivacional sobre o fim de ciclos.

"Mais um mês chegando ao fim, mais um ciclo se fechando. O tempo vai arrastando tudo, a vida não pode parar. Sei que muitas vezes são escassas as palavras de afetos e as doses de carinho, mas a vida não pode parar. Seguir é sobreviver. Seguir é encontrar novas razões, é confiar nas orações, é saber que Deus tem visto e ouvido tudo e algo novo em nós irá nascer", dizia a postagem.

Em entrevista recente, Maisa Silva comentou sobre o momento sensível pelo qual Larissa vem passando. "Tô superapoiando ela nesse momento, mas tudo que eu tenho pra falar tô falando com ela. Tô do lado dela. Ela é muito minha amiga", relatou ao "Gshow".