Maisa Silva apoia Larissa Manoela e cita importância de atriz em sua vida

Apresentadora fez uma publicação na rede social em homenagem a atriz, que vive um drama familiar com os pais

Maisa Silva usou o Instagram para publicar uma sequência de fotos com Larissa Manoela enaltecer a amizade com a atriz. Na legenda, a apresentadora falou sobre a importância da cantora em sua vida e demonstrou suporte à empresária em meio à crise familiar.

"Nesses 18 anos de profissão, pude conhecer muitos lugares e pessoas especiais. Uma delas eu conheci ainda na infância e nossa amizade e admiração só aumenta com o passar do tempo. @larissamanoela sou fã do seu sorriso, talento, profissionalismo, leveza e do seu coração enorme. Amo você", escreveu na legenda da publicação.

Maisa Silva compartilhou cliques com Larissa Manoela em seu perfil e recebeu elogios na web (Foto: Reprodução Instagram)

Os seguidores ficaram encantados com os registros e elogiaram a dupla, que trabalhou anos na mesma emissora e era apontada como rival.

"Lindas! Eu amo", afirmou um. "Divas. Só amor", destacou uma. "Eu amo essa união. Rainhas", acrescentou uma fã. "Talentosas. Vocês merecem todo o sucesso do mundo", disse um. "Minha infância e adolescência em uma foto", observou um. "As maiores. Donas do Brasil", disparou um. "Princesas", babou uma.

Maisa Silva sai a favor de Larissa Manoela

Recentemente, Larissa Manoela se pronunciou sobre o rompimento de sua relação pessoal e profissional com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. Em entrevista ao "Fantástico", a artista revelou que abriu mão de todo o patrimônio conquistado ao longo de a carreira e assumiu o controle do seu dinheiro.

"Eu só queria entender como estava essa questão financeira, que nunca me era apresentada, que eu não sabia o que recebia, o que estava sendo pago", declarou na ocasião.

Maisa comentou o caso e garantiu que está ao lado de Larissa neste momento. As duas contracenaram juntas na novela "Carrosel", do SBT, em 2012. "Tô super apoiando ela nesse momento, mas tudo que eu tenho pra falar, tô falando com ela. Tô do lado dela. Ela é muito minha amiga", declarou ao "Gshow".