Larissa Manoela abre álbum de fotos na natureza para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente

A atriz Larissa Manoela resgatou lindos registros em meio à natureza e arrancou elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 12h30

Larissa Manoela (21) usou as suas redes sociais no último domingo, 5, para celebrar o Dia Internacional do Meio Ambiente.

Ligada nas questões ambientais, a atriz compartilhou uma sequência de fotos em meio a natureza e comentou sobre a preservação do planeta.

"Preservar o meio ambiente é agir no presente para proteger o futuro. Dia Mundial do Meio Ambiente! É nosso dever. Cuidar e proteger!", escreveu a artista na legenda.

Nas imagens, a protagonista de Além da Ilusão aparece em cachoeiras, plantando árvore e curtindo a praia.

E claro que os admiradores dela lotaram os comentários. "Maravilhosa", "A beleza de milhões da gata", "Quanto amor a natureza", disseram.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE LARISSA MANOELA