Novelas / Bastidores

Larissa Manoela mostra como é seu camarim na Globo

Larissa Manoela abre álbum de fotos com detalhes do seu camarim nos estúdios da Globo no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 13h19

Larissa Manoela posta selfie no camarim da Globo - Foto: Reprodução / Instagram