Larissa Manoela dispara: 'Preciso namorar!'

Larissa Manoela se diverte ao falar de sua fase solteira e diz que precisa namorar, mas Maisa Silva dá outra ideia para a amiga

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 08h20

A atriz Larissa Manoela agitou as redes sociais ao comentar sobre sua fase solteira na vida. Sem assumir um namoro desde o fim do relacionamento com Leo Cidade em fevereiro de 2021, a artista comentou que precisa arrumar um novo namorado. Porém, a amiga e apresentadora Maisa Silva fez um pedido inusitado antes que a colega arrume um novo amor!

No Twitter, Larissa comentou sobre algo que leu na internet. “Li uma matéria dizendo que tem um estudo apontando maior risco de morte para quem é solteiro. A gente não tem um dia de paz kkkcry sendo assim, quero passar longe desse risco, preciso namorar!”, disse ela.

Rapidamente, o tweet dela viralizou e Maisa Silva fez questão de comentar. “Ahh não, pelo menos uma viagem solteira comigo pra gente curtir muito, depois você namora de novo”, disparou.

Atualmente, Larissa Manoela está envolvida com as gravações da novela Além da Ilusão, da Globo. Na trama, ela interpretou as irmãs Elisa e Isadora. Na história que está passando agora na TV, Isadora está se reaproximando de Davi/Rafael (Rafael Vitti) após ficar doente. Inclusive, os dois vão ser flagrados juntos na cama e vão marcar o casamento. Porém, a cerimônia não vai chegar ao fim após ela descobrir que ele dormiu com Iolanda.

Tweet de Larissa Manoela sobre o desejo de namorar: