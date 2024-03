Klara Castanho se desafia na Dança dos Famosos: ‘Não aceito quando erro’

Confirmada na Dança dos Famosos, a atriz Klara Castanho comenta um pouco mais sobre suas expectativas para estreia da atração

A atriz Klara Castanho (23) é mais um nome confirmado na Dança dos Famosos 2024, atração do Domingão com Huck, que estreia neste domingo, 3, na TV Globo. A CARAS Brasil participou da coletiva de imprensa do lançamento da nova temporada do quadro onde Klara compartilhou um pouco mais sobre sua expectativa de participar do programa: "Não aceito quando erro".

Klara coleciona no currículo diversos trabalhos como atriz, modelo e cantora, mas essa é a primeira vez que nos mostra seus talentos como dançarina. Apesar disso, a artista reforça que não tem muita experiência: "Nenhuma afinidade com a dança, não existe relação, eu e ela não somos inimigas, não posso dizer isso, mas não somos amigas, definitivamente", brinca.

“Eu já fiz balé, jazz, sapateado, na época da escola, mas um mês apenas, era bem época de novela ai coincide data, esses cursos são horários fixos então é mais difícil, então, realmente eu não consegui manter uma frequência com as aulas. mas em algum lugar no meu HD eu tenho alguma coisa, vou tentar achar”.

Além disso, a atriz foi questionada sobre qual acredita que será sua maior dificuldade durante participação na nova temporada da Dança dos Famosos. Klara declara que é ela mesma, pois é uma pessoa muito autocrítica.

"Maior dificuldade será a minha exigência comigo mesma, eu sou muito exigente, eu sou minha melhor amiga e minha pior inimiga nesse aspecto de autocobrança. Eu quero tudo muito perfeito, eu não aceito quando erro", declara.

“Eu acho que para mim a minha maior questão vai ser a minha exigência, porque por mais que eu saiba que eu não sei, eu vou querer me superar. Então, é fazer as pazes comigo nesse aspecto”, finaliza.

Na carreira de atriz

Já está disponível no catálogo da Netflix Brasil a terceira e última temporada de Bom dia, Verônica. Nela, Klara Castanho intepreta Ângela Cordeiro, uma das personagens principais da trama. A nova fase da série estreou recentemente e foi, rapidamente, aclamada pela crítica e por internautas nas redes sociais.