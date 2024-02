Micael Borges encerra Fuzuê e começa na Dança dos Famosos: ‘Diferente de tudo que eu já fiz’

Durante coletiva de imprensa, o ator aproveitou para compartilhar sua estreia na Dança dos Famosos e avaliou personagem na novela das sete da TV Globo

Nesta semana vai ao ar o último capítulo de Fuzuê, com isso, muito se especula sobre os próximos passos profissionais do elenco, o de Micael Borges (35) não é segredo, ele é mais um nome confirmado na Dança dos Famosos 2024. Nesta quinta-feira, a CARAS Brasil participou da coletiva de imprensa da atração, onde o ator comentou sobre sua participação: ‘Diferente de tudo que eu já fiz’.

Micael menciona que está com ótimas expectativas para a estreia do quadro do Domingão com Huck: "Estou para conseguir me expressar através da dança. Vai ser muita coisa boa e para minha carreira será muito bom. Estou aqui para aproveitar".

"Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou me desafiando, mais uma vez. Me colocando em um lugar que não é tão confortável para mim, e eu acho que como artista isso vai ser muito bom porque vai trazer uma face nova. Estou aqui para me desafiar, me divertir", complementa.

Um dos trabalhos mais lembrados de Micael foi em Rebeldes Brasil, onde além de ser um dos protagonistas, ele também tinha algumas cenas de dança, porém o ator revela que a participação no Dança dos Famosos é completamente diferente desse trabalho.

"Na época do Rebeldes era coreografia com a mão, não é igual dançar um dança de salão. Uma coreografia desse tipo. Eu não sei quais serão os estilos desse ano no Dança, porque eles falaram que vão ter algumas coisas diferentes. Completamente diferente de tudo que eu já fiz em relação a dançar", comenta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Domingão com Huck (@domingao)

Sem descanso

Nesta sexta-feira, 1, vai ao ar o último capítulo de Fuzuê, novela das sete da TV Globo. Na trama, Micael interpreta Jeferson Carneiro, também conhecido como Jefinho, o ator comentou sobre o fim dos trabalhos com o folhetim: "Estou encerrando um ciclo que foi maravilhoso".

"Foi um dos melhores trabalhos que eu já fiz. Um dos melhores personagens que eu já fiz. Me diverti muito fazendo o Jefinho. A gente vai ficando mais velho e entendendo que quando você não se diverte é porque tem algo errado. E com o Jefinho eu me diverti muito. Ele teve uma grande aceitação do público. Teve uma boa visibilidade, eu espero conseguir me divertir muito no Dança", finaliza.