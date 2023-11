Kelvin de Terra e Paixão, ator torce para beijo e fala sobre futuro de casal: 'Merecem mais'

Em entrevista à CARAS Brasil, Diego Martins falou sobre o sucesso de seu personagem em Terra e Paixão

Diego Martins (26) estrela Terra e Paixão como Kelvin, personagem que vive clima de romance com Ramiro, interpretado por Amaury Lorenzo (38). Em entrevista à CARAS Brasil, durante o Prêmio Multishow na noite da última terça-feira, 7, no Rio de Janeiro, o ator falou sobre o sucesso de seu papel e entregou torcida para beijo do casal, além de refletir sobre futuro dos personagens: "Merecem mais".

"Estou muito na expectativa para esse beijo, acho que o que a gente tem conquistado com 'Kelmiro' é realmente abrir essa discussão na casa das pessoas, para quem geralmente não fala sobre isso. Recebo muitas mensagens como: 'Poxa, não tinha coragem de falar sobre quem eu sou para os meus pais, e eles amam te assistir'. Então foi uma brechinha, e isso me deixa muito feliz", compartilhou o ator de Terra e Paixão sobre o romance entre Kelvin e Ramiro. "O beijo vai ser a coração desse momento", acrescentou.

Questionado se o momento entre o casal só aconteceria no último capítulo da novela, Diego Martins compartilhou as expectativas para o futuro dos personagens. "Eu não sei, porque é uma obra aberta, mas estou rezando e torcendo para que não seja no último capítulo, para que a gente tenha mais gostinho do que vem depois desse beijo. O beijo não pode ser o final dos dois, eles merecem mais do que isso".

O ator de Terra e Paixão compareceu ao Prêmio Multishow na noite da última terça-feira, 7, no Rio de Janeiro, para apresentar uma das categorias da premiação. Durante a entrevista, Diego Martins não escondeu o entusiasmo com o evento: "Não me acostumei com essa vida ainda. Hoje, tenho que me segurar muito para não tietar as pessoas das quais sou muito fã. É um prêmio pop, que eu amo e acompanho desde sempre, e estou aqui".