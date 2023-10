Enzo de Terra e Paixão, Rafael Gualandi fala sobre estética: 'Não é só mais um corpo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Rafael Gualandi relembrou objetificação no início de Terra e Paixão

Rafael Gualandi, que vive o personagem Enzo em Terra e Paixão, já chamou a atenção dos espectadores com sua imagem. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator falou sobre estética e relembrou objetificação no início de Terra e Paixão: "Não é só mais um corpo".

"No início da novela, quando começaram as primeiras cenas que eu tive sem blusa, as pessoas ainda não conheciam o meu trabalho e quem eu era, não conheciam muito o Rafael Gualandi. Me colocavam muito só como um objeto ou achavam que eu estava na novela só por isso. As pessoas são cruéis nesse lugar, às vezes julgam sem nem saber", compartilhou o ator de Terra e Paixão.

"Acho que agora já entrou em outro lugar, as pessoas já conseguiram ver o meu trabalho e entender um pouco sobre o Enzo e o Rafael Gualandi. [...] Agora não é só mais um corpo. As pessoas já me conhecem, já entenderam quem eu sou e que tem muita coisa por trás. O corpo é só a casca, e se a casca é bonita e pode ser mostrada, por que não? Não colocam só nessa objetificação, apesar dela existir", acrescentou Rafael Gualandi .

Leia também: Afastada da TV, atriz de Elas por Elas original reapareceu na mídia após ter morte divulgada

O intérprete de Enzo ainda refletiu sobre o papel da estética na vida como ator em Terra e Paixão: "Todo mundo na novela foi explorado em toda sua totalidade, porque nós, atores, somos tudo: voz, conhecimento, corpo e estética também. Quando estamos trabalhando e temos um corpo que é esteticamente bonito, a gente trabalha para isso. Tem que estar disposto a manter o corpo, a mente e a voz bem".