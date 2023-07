Galã de Terra e Paixão, Rafael Gualandi exibe o peitoral definido em foto sem camisa

Em dia na praia, o ator Rafael Gualandi, que vive o Enzo na novela Terra e Paixão, exibe o corpo musculoso

O ator Rafael Gualandi, que interpreta Enzo na novela Terra e Paixão, da Globo, aproveitou um momento de folga em sua rotina agitada de gravações para curtir uma praia. Ele apareceu em uma praia no Rio de Janeiro com bermuda rosa e sem camisa após praticar surfe no mar.

Na foto, o artista ostentou o seu sorrisão e também o peitoral definido e o abdômen trincado enquanto carregava a sua prancha de surfe. A foto do bonitão deixou os fãs sem fôlego e ele recebeu vários elogios nos comentários.

“Que delícia de homem”, disse um seguidor. “Não imaginava que ele era assim sem aquele uniforme”, comentou outro. “Muito lindo”, afirmou mais um. “Que perfeição”, escreveu outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Gualandi (@rgualandi)

Confira o resumo da novela Terra e Paixão no período de 4 a 8 de julho:

Capítulo 50 - Terça-feira, 4 de julho

Aline cede às investidas de Caio, mas confessa que o amor que sente por ele é de amizade. Ademir alerta Kelvin para ter cuidado com Ramiro. Caio desabafa com Daniel sobre a paixão que sente por Aline. Lucinda se oferece para promover um encontro entre Angelina e Marino, a fim de ajudar nas investigações sobre o desaparecimento de Agatha. Jurecê permite que Franco se encontre com Yandara. Angelina revela a Marino que Agatha não era uma mulher confiável, e que a mãe de Caio pode ter tido um cúmplice. Gladys provoca Enzo. Gladys conta a Graça que descobrirá se Luigi tem mesmo um castelo na Itália. Ademir conta a Caio que Aline está com Daniel.

Capítulo 51 - Quarta-feira, 5 de julho

Ademir aconselha Caio a conversar com Daniel. Caio mostra a Angelina uma foto que Cândida lhe deu. Lucinda avisa a Anely que a irmã irá ao jantar na casa de Tadeu com a família. Após Antônio comunicar a Daniel que o filho só terá a sucessão depois de casar com Graça, o advogado acorda com a noiva a data do casamento. Angelina resiste e não conta a Caio que Daniel está apaixonado por Aline. Caio acusa Daniel de traidor e mostra ao irmão a foto de Irene vestida com uma roupa sensual, anunciando diante da família que a madrasta era prostituta.

Capítulo 52 - Quinta-feira, 6 de julho

Caio revela à família que Daniel está com Aline e que o advogado não é filho de Antônio. Daniel fica transtornado com as revelações e sai de carro. Luigi e Petra vão atrás de Daniel. Daniel sofre um acidente. Antônio se sente enganado por Irene. Irene acusa Caio de ser culpado pelo acidente com Daniel. Caio diz a Aline que Daniel a enganou. Petra pega medicamentos do hospital. Antônio pede a Aline que saia do hospital. Aline pede a Caio para lhe mandar notícias de Daniel. Antes de morrer, Daniel diz a Irene que a ama. Irene acusa Caio de assassino.

Capítulo 53 - Sexta-feira, 7 de julho

Irene promete se vingar de Caio. Graça procura Marino exigindo que ele assuma o filho que ela está esperando. Daniel é sepultado. Tadeu descobre que o filho que Graça espera é de Marino. Gladys sugere que eles usem a gravidez de Graça para conseguir dinheiro da família de Antônio. Irene reage quando Antônio sugere dar a sucessão para Caio. Irene procura Graça para convencê-la de se casar com Caio. Anelyaconselha Luigi a conquistar Antônio para garantir a sucessão. Luigi presenteia Irene com um coração de cristal. Irene retribui ao presente que ganhou de Luigi, dando ao genro um relógio de Daniel. Graça diz a Caio que quer se casar com ele.

Capítulo 54 - Sábado, 8 de julho

Caio se surpreende com a proposta de Graça. Irene manda Ramiro atear fogo à plantação de Aline. Ademir alerta Caio para o interesse da família de Graça no dinheiro do sobrinho. Caio recebe uma mensagem do celular de Daniel pedindo para o irmão cuidar de seu filho. Caio avisa a Graça que alguém está usando o chip do celular de Daniel para mandar mensagem para ele. Graça inventa para Caio que sonhou com Daniel pedindo para ela se casar com o irmão. Angelina desconfia de que Irene esteja por trás do incêndio na plantação de Aline. Caio avisa a Aline que ela perdeu sua safra.