Afastada da TV, atriz de Elas por Elas original reapareceu na mídia após ter morte divulgada

Relembre o que aconteceu com atriz que participou da versão original de Elas por Elas após ficar anos afastada da TV

Carmen Monegal (71) participou da versão original de Elas por Elas, em 1982, antes do remake que vai ao ar como novela das seis na Globo atualmente. Na trama, ela viveu a amiga da personagem Márcia, interpretada por Eva Wilma (1933–2021). Após ficar anos afastada da TV, a atriz de Elas por Elas reapareceu na mídia após ter morte divulgada. Relembre o que aconteceu.

Com várias novelas na trajetória pela TV, Carmen Monegal iniciou carreira na atuação com a personagem Marina, na novela Antônio Maria, de 1968. O trabalho foi seguido por outras produções na TV Tupi, como Super Plá, João Juca Jr., Simplesmente Maria e Vitória Bonelli. Em 1974, a atriz entrou para a Globo, onde estrelou Supermanoela, A Moreninha,O Grito e A Sucessora. Na emissora, ela ainda marcou a versão original da novela Elas por Elas como a amiga da personagem Márcia.

Posteriormente, a atriz se mudou os Estados Unidos e mergulhou na carreira teatral. Entre 1991 e 2007, ela se apresentou em países ao redor do mundo com a The Pilgrim Gospel Theatre World-Wilde, companhia teatral na qual trabalhava como produtora. Carmen Monegal viveu no exterior até 2008, ano em que voltou a morar no Brasil, em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina.

No mesmo ano do retorno ao país, a atriz da versão original de Elas por Elas foi vítima de uma fake news ao ter sua morte divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo, em 19 de maio. Carmen Monegal precisou voltar à público e entrou em contato com o veículo para confirmar que estava viva e obter uma retratação. Hoje, a artista se destaca como escritora, aos 71 anos. As informações são do portal TV História.