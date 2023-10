Ator de Elas por Elas é ex-Chiquititas e vive Sidney Magal no cinema; saiba quem

Antes de ser contratado pela TV Globo, ator de Elas por Elas arrasou em musicais e na novela Chiquititas, do SBT

Apesar de ser novidade na telinha da TV Globo, o ator Filipe Bragança (22), de Elas Por Elas, já é um antigo conhecido do público que assiste novelas. Isso porque o bonitão estreou na teledramaturgia ainda criança, quando esteve no elenco do remake de Chiquititas, no SBT.

Natural de Goiânia, o rapaz se mudou para São Paulo ainda com 12 anos para viver o jovem Duda, na novela infantil do SBT. Na trama, o menino viveu um romance apaixonado com a protagonista da história, Mili, vivida por Giovanna Grigio.

Seu desempenho na novelinha o levou para atuar no filme Eu Fico Loko, produção que conta a história do influenciador Christian Figueiredo. Em seguida, ele foi contratado pela TV Globo, para integrar o time da novela Órfãos da Terra.

Ele também pode ser visto no elenco da série Dom, do Prime Video. Na primeira temporada da produção, ele pode ser visto como a versão jovem de Victor Dantas, pai do traficante Pedro Dom (Gabriel Leone). Já na Netflix, ele atuou na série musical Só Se For Amor, que também conta com a participação de Lucy Alves.

Vale destacar que o artista também será responsável por viver o cantor Sidney Magal nos cinemas, no filme O Meu Sangue Ferve Por Você. Ele foi convidado pela produção do longa após uma recusa do ator José Loreto, que na época estava comprometido com a novela Pantanal, da TV Globo.

Em entrevista ao portal F5, o global revelou que vem de uma família de artistas: "Minha mãe é atriz e meu pai é bailarino, hoje não dança mais profissionalmente, mas ele é professor".

Mas a afinidade de Filipe com a música não para por aí. Em 2017, o jovem artista esteve presente na montagem brasileira do musical Les misérables, que fez um tremendo sucesso em São Paulo. Naquele ano, o ator foi reconhecido ao ganhar o prêmio de Ator Revelação no Prêmio Bibi Ferreira e no Broadway World Brasil Awards.