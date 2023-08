Diego Martins declara torcida para final feliz de casal em Terra e Paixão: ‘Desejo proibido’

Diego Martins vive Kelvin em Terra e Paixão; Em conversa com a imprensa nos bastidores da novela, o ator falou sobre a construção do personagem

Diego Martins é o intérprete de Kelvin em Terra e Paixão. O garçom é assumidamente gay e investe em Ramiro, vivido por Amaury Lorenzo. O funcionário do bar Naitandei chegou a dar um chá receitado por Agatha (Eliane Giardini) para o rapaz, com o objetivo de fazê-lo se apaixonar por ele. Em conversa com a imprensa nos bastidores da novela, o ator declarou sua torcida para o casal ter um final feliz na novela das nove da Globo. "Desejo proibido", disparou ele.

O artista contou que gosta de se atentar ao que o público comenta nas redes sociais a respeito de Terra e Paixão. "Não tinha a menor ideia de como esse personagem ia chegar nas pessoas. Eu tinha muita ansiedade de ver e foi recebido com muito carinho, as pessoas realmente comentam muito", afirmou Diego Martins. "Eu jamais imaginei quanta gente ia gostar, eu fiquei muito honrado". "Eu fico muito feliz de ver o tamanho que o Kelvin começou e para onde ele está indo. É uma oportunidade grande que eu esperei a vida toda, trabalhei muito para isso", completou ele.

"Estou torcendo muito! As pessoas têm razão quando falam que os dois se amam. Eu e Amaury, a gente discutia isso desde o início, as primeiras cenas eram muito sobre curiosidade, desejo proibido… De repente a gente está saindo desse lugar superficial para sentimento, amor, cumplicidade. Está se tornando cada vez mais interessante", declarou Diego Martins.

O ator de Terra e Paixão também falou sobre a composição de Kelvin da novela das nove da Globo. "Eu tive uma inspiração que é a Nicole Bahls e isso é muito real, porque ela tem um sotaque muito específico, um tempo de fala específico, é espontânea, sem filtro! Ela foi o meu ponto de partida, inclusive ela sabe disso e já conversamos sobre isso, ela é muito legal".