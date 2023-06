Quem é o ator de Terra e Paixão que roubou a cena na Parada LGBTQIA+?

Diego Martins vive Kelvin em Terra e Paixão e já saiu vencedor de uma competição de drag queens; o ator marcou presença na Parada LGBTQIA+

Diego Martins (26) é o intérprete de Kelvin em Terra e Paixão. O ator passou por uma transformação e roubou a cena na Parada LGBTQIA+ em São Paulo neste domingo, 11. Ele utilizou uma peruca loira, um vestido vermelho com uma fenda sensual e uma bota da mesma cor. O artista já venceu uma competição de drag queens e tem outras publicações em que estava montado no Instagram.

"LGBTs por toda parte", escreveu em inglês na legenda de sua foto publicada na rede social. A 27ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de São Paulo aconteceu na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo. Diversos famosos marcaram presença no local para se divertir ou participar do evento e combater o preconceito.

Daniela Mercury (57) agitou a multidão de fãs com o seu trio elétrico no evento e contou com a companhia de sua esposa, Malu Verçosa (46). No camarim, as duas trocaram beijos apaixonados na frente dos fotógrafos de plantão. Entre outros famosos estavam Brunna Gonçalves (31), Leão Lobo (69), Fabio Turci (48) e Mauro Souza (36).

Diego Martins estreou em Terra e Paixão no mês passado. Ele também é cantor e começou sua carreira no teatro e foi indicação ao Prêmio Bibi Ferreira na categoria Revelação por seu trabalho no musical 'A Era do Rock', em 2017. Na novela das nove da Globo, Kelvin vive um romance escondido com Ramiro (Amaury Lorenzo). Ele é um dos personagens mais cômicos do bar de Cândida (Susana Vieira). No meio de fofocas, ele tenta engrenar o relacionamento com o personagem de Amaury Lorenzo, que é capanga do vilão Antônio La Selva (Tony Ramos).

