Kaká Diniz curte dia na piscina ao lado de Simone Mendes e dos filhos: "Meu mundo"

Kaká Diniz encantou os seguidores ao postar uma foto com a esposa, Simone Mendes, e os filhos, Henry e Zaya, na piscina

Kaká Diniz (37) explodiu o fofurômetro das redes sociais na tarde desta sexta-feira, 10, ao compartilhar um clique em família.

Em seu perfil oficial no Instagram, o empresário publicou uma foto em que aparece curtindo o dia de sol na piscina com sua esposa, a cantora Simone Mendes (38) e os dois filhos do casal, Henry, de oito anos, e Zaya, que está prestes a completar dois aninhos de vida.

Ao dividir o lindo registro do momento de diversão em família, Kaká aproveitou para fazer uma declaração. "Meu mundo em uma única foto!", escreveu ele na legenda da publicação

Os internautas rapidamente encheram a postagem de elogios. "Que lindos", disse uma seguidora. "Família maravilhosa", escreveu outra. "Família linda e abençoada", comentou uma admiradora. "Todos lindos, mas não supero nunca a beleza da Zaya. Que menininha linda", se derreteu uma fã.

Confira a foto de Kaká Diniz ao lado da família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kaka Diniz (@kakadiniz)

Com look justo, Simone curte a noite com o marido

A cantora Simone Mendes aproveitou a noite para se divertir ao lado do marido, o empresário Kaká Diniz. Os dois foram fotografados na plateia da gravação do DVD da dupla sertaneja Matheus e Kauan. Para a noitada, a artista escolheu um look preto nada básico, com direito a blusa com transparência e calça justíssima ao corpo. O modelito destacou as curvas impecáveis da cantora.

