Simone usa look justíssimo para curtir noitada com o marido, Kaká Diniz

Simone Mendes aposta em look preto coladinho ao corpo para se divertir no show dos amigos Matheus & Kauan

A cantora Simone Mendes (38) aproveitou a noite de terça-feira, 11, para se divertir ao lado do marido, o empresário Kaká Diniz (37). Os dois foram fotografados na plateia da gravação do DVD da dupla sertaneja Matheus e Kauan.

Para a noitada, a artista escolheu um look preto nada básico, com direito a blusa com transparência e calça justíssima ao corpo. O modelito destacou as curvas impecáveis da cantora.

Vale lembrar que Simone Mendes está em carreira solo na música desde que terminou a dupla com a irmã, Simaria. Em dezembro de 2022, ela gravou o seu primeiro DVD solo no interior de São Paulo.

Simone e Kaká são pais de Henry e Zaya.

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Simone compara o fim da dupla com Simaria com a morte do pai: 'Terrível'

Simone Mendes participou do programa Fantástico, da Globo, falando sobre o fim da dupla com a irmã, Simaria, que acabou em meados de 2022. “Vou falar para você que foi a fase mais dura da minha vida, a dor mais terrível que vivi, comparada a perda do meu pai. Fiquei muitos dias sem dormir... crises de ansiedade. Foi muito difícil. Nossa, muito difícil”, disse ela.

Apesar do período de tristeza, Simone entregou que confia que isso tinha que acontecer. “Mas eu tive que entender que a vida tem um ciclo, que tem começo, meio e fim, que no final das contas eu acredito que sempre tem uma resposta do porquê que as coisas acontecem na vida da gente, sabe? Então, eu acredito que eu precisei viver isso para que a vida me mostra do porquê eu tenho que estar aqui, fazendo o que eu estou fazendo hoje, vivendo o que eu tenho que viver hoje. Há algo, há uma promessa sobre a minha vida para viver o que estou vivendo hoje”, comentou.