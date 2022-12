Simone compara o fim da dupla com Simaria com a morte do pai: 'Terrível'

Simone desabafa sobre a tristeza de encerrar a dupla com a irmã, Simaria, e conta que teve crises de ansiedade

A cantora Simone Mendes (38) foi entrevistada pela repórter Ana Carolina Raimundi (40) para o programa Fantástico, da Globo, e relembrou o fim da dupla com a irmã, Simaria (40). As duas anunciaram o fim da carreira juntas em meados de 2022 e ela desabafou sobre este período de rompimento profissional.

Na entrevista, a esposa de Kaká Diniz (37) chegou a comparar o fim da dupla com a morte do seu pai. “Vou falar para você que foi a fase mais dura da minha vida, a dor mais terrível que vivi, comparada a perda do meu pai. Fiquei muitos dias sem dormir... crises de ansiedade. Foi muito difícil. Nossa, muito difícil”, disse ela.

Apesar do período de tristeza, Simone entregou que confia que isso tinha que acontecer. “Mas eu tive que entender que a vida tem um ciclo, que tem começo, meio e fim, que no final das contas eu acredito que sempre tem uma resposta do porquê que as coisas acontecem na vida da gente, sabe? Então, eu acredito que eu precisei viver isso para que a vida me mostra do porquê eu tenho que estar aqui, fazendo o que eu estou fazendo hoje, vivendo o que eu tenho que viver hoje. Há algo, há uma promessa sobre a minha vida para viver o que estou vivendo hoje”, comentou.

A entrevista com Simone vai ao ar neste domingo, 18, no Fantástico, da Globo.

Simaria também já participou do Fantástico após o fim da dupla

Em outubro deste ano, Simaria Mendes participou do programa Fantástico para falar sobre a nova fase de sua vida após o fim da dupla com a irmã, Simone Mendes. Entrevistada por Renata Ceribelli, ela deu a sua versão sobre o fim da dupla, que ela contou que aconteceu por causa de objetivos diferentes das duas.

“Eu queria uma coisa, e ela outra”, disse ela, que queria desacelerar a carreira da dupla, mas a irmã ainda queria continuar com a agenda lotada de shows pelo país. “O meu plano era fazer alguns shows e encerrar. Eu adoro o palco, eu gosto de cantar e estar ali. [Mas não gosto de] pegar avião, rodar não sei quantos quilômetros para chegar. Falei: 'Simone, nós não precisamos mais disso. Nós podemos escolher onde vamos cantar.' Ela falou: 'eu gosto da estrada, quero continuar na estrada'”, afirmou.

Então, ela contou sobre o fim da dupla. “É como um casamento, que chega uma hora que não dá mais”, disse ela, e completou: “Eu estava rouca demais, sobrecarregada, cansada, destruída. Eu fui ao médico e ele falou: 'Parou. O seu calo [nas cordas vocais] não está legal'. Eu não tinha coragem de parar, porque estava muito comprometida com tudo o que tinha que fazer. Isso tudo mexia demais comigo”.