Juliana Paes revela registros de fim de semana agitado e web elogia: ''Perfeita''

Atriz Juliana Paes faz sucesso com os internautas ao compartilhar melhores momentos do fim de semana

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 17h59

Nesta segunda-feira, 21, Juliana Paes (42) encantou seus seguidores exibindo registros de seu fim de semana agitado.

Intercalando entre gravações, eventos e momentos em família, a atriz apareceu com looks poderosos para a TV e biquíni para curtir um Sol com os amigos.

“Photo dump fim de semana”, escreveu ela na legenda da publicação, participando da tendência do Instagram de fazer uma galeria para os internautas.

Os comentários logo ficaram lotados de elogios. “Te amo demais”, confessou um fã. “Perfeita”, declarou outro. “Não cansa de ser linda?”, questionou mais um.

Recentemente, com o fim das gravações de Pantanal, a artista resolveu sair de férias com a família em Amsterdã, na Holanda.