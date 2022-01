De férias, Juliana Paes abre álbum de fotos de viagem especial com a família:

A atriz Juliana Paes visitou o museu de Van Gogh e compartilhou o álbum de fotos de viagem especial

De férias, a atriz Juliana Paes (42) abriu o álbum de fotos da viagem especial para a Europa e encantou a web com os cliques.

A atriz do novo remake de Pantanal visitou o famoso museu de Van Gogh em Amsterdã, Holanda, ao lado da família.

Em seu perfil no Instagram, Juliana compartilhou os cliques da viagem e surpreendeu os seguidores com as paisagens impressionantes de Amsterdã e o clique romântica ao lado do maridão Dudu Baptista.

Nos comentários da postagem, fãs de Juliana elogiaram os cliques: "Que viagem! Família linda", escreveu um seguidor. "Lindeza de fotos, divirtam-se muito!", comentou outro. "Caramba, que lindos", exaltou o terceiro.

Juliana segue com seu tour na Europa, e recentemente, a atriz estava nos Alpes Franceses curtindo seus passeios de snow surf.

