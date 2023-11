Juju Salimeni opina sobre revelações de Jojo Todynho sobre o ex: 'Suja nada'

Após Jojo Todynho revelar motivos do fim de seu casamento com Lucas Souza, Juju Salimeni opina sobre a postura da cantora

A apresentadora Juju Salimeni deu sua opinião sobre a postura de Jojo Todynho ao decidir revelar o real motivo do fim de seu casamento com Lucas Souza, de A Fazenda 15. Nesta terça-feira, 21, após a exposição da cantora, a ex-panicat recebeu uma pergunta em sua rede social sobre a situação.

Em seus stories, a musa fitness foi questionada sobre o caso. A pessoa então perguntou o que ela acha sobre a artista querer "queimar" a imagem de Lucas, que está confinado no reality show rural da Record TV.

"Suja nada! Tá certíssima! Macho escroto tem que ser exposto mesmo! O que mais tem é homem que paga de bonzinho, bom moço, mas só a ex sabe a real! Eu sou #teamjojo", declarou a influenciadora sobre a situação.

Para quem não sabe, Jojo Todynho surpreendeu ao fazer revelações sobre o real motivo do fim de seu casamento com Lucas Souza. Alegando ter várias provas, a cantora contou coisas que descobriu sobre o eleito na época.

Jojo Todynho perde a paciência e expõe sua versão

A cantora Jojo Todynho perdeu a paciência nesta terça-feira, 21, após receber inúmeras mensagens dos internautas falando de Lucas Souza. A famosa se mostrou bastante irritada ao ver que as pessoas tentam aproximá-la do ex-marido, com quem teve um término polêmico.

Antes de revelar o real motivo de seu casamento com o peão, a artista comentou que ele está fazendo "puro teatro" e que está usando Jaquelline, assim como ela foi usada por ele. Bem revoltada com os comentários positivos sobre o ex-esposo, Jojo deixou claro que o relacionamento acabou e que já colocou fogo no álbum. Em seguida, ela fez a revelação bombástica.

"Parem de ficar me perturbando, meu casamento acabou com Lucas, poque peguei conversa de Lucas com homens e quando eu contei isso pra ele, quando eu fui questionar a ele, ele começou, se descontrolou, como ele ontem com o Black e falou que ele ia me colocar de homofóbica na internet, eu fiquei com medo, falei: cara, como vou contar isso", apontou o motivo principal. Leia mais aqui.