Joelma surge no hospital preparando novo DVD: "A todo vapor"

A cantora Joelma foi internada para realizar exames para tratamento de sequelas da covid-19

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 19h42

Joelma (47) está internada em um hospital de São Paulo para realizar exames para tratamento das sequelas da covid-19.

A cantora, que recentemente surgiu com o rosto inchado durante um show, e explicou que estava sofrendo com "efeito sanfona" após testar positivo para a doença por três vezes.

Enquanto está no hospital, Joelma aproveitou para trabalhar, e em seu perfil no Instagram compartilhou uma foto em que aparece preparando seu novo DVD.

"Fazendo exames de rotina enquanto edito o DVD a todo vapor! Energias recarregadas pros shows do fim de semana! #IssoéCalypsoTour", escreveu a artista na legenda da publicação.

Gravação do DVD

No dia 14 de maio, Joelma gravou seu novo DVD, chamado Isso É Calypso Na Amazônia. O show teve uma plateia de 25 mil pessoas em Manaus. A estrela contou com participações especiais no projeto, como a cantora Dani Ferber em uma homenagem para Ludmila Ferber, o dançarino Adriano Silva e a Orquestra Sinfônica Villa Lobos.

"Estou sem palavras para falar sobre esse momento. Foi único, especial e eu só tenho gratidão a Deus, aos meus babys, a minha equipe e todos que estiveram neste projeto. Com certeza foi um dos momentos mais incríveis da minha carreira", disse ela.

Confira: