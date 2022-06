Joelma realiza exames em São Paulo após ter Covid-19

Depois de preocupar os fãs com inchaço no rosto, Joelma vai até hospital em São Paulo para novos exames

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 14h04

A cantora Joelma (47) está se cuidando após enfrentar novamente as sequelas da Covid-19. Nos últimos dias, ela apareceu com o rosto inchado por causa dos efeitos do coronavírus em seu corpo.

Nesta quarta-feira, 8, o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, informou que ela foi internada em um hospital de São Paulo. No entanto, a assessoria de imprensa da artista informou que ela está apenas realizando exames. “Informamos que Joelma está realizando exames na cidade de São Paulo para acompanhamento no tratamento pós-covid”, revelou a assessoria de imprensa dela, que ainda destacou que são exames de rotina e check up.

Joelma fala sobre sequelas da Covid-19

Na semana passada, Joelma chegou a falar sobre o inchaço em seu corpo durante um show.

"Com sequela ou sem sequela, eu vim aqui fazer essa turnê. Obrigado pelas orações de todos os meus fã-clubes. Obrigado, meus amores. É galera é a quarta vez que pego Covid. E toda vez que eu pego, voltam as sequelas todas de novo. E a principal é o inchaço. Não sei quem está passando por isso, mas tem muita gente passando. Não é só eu. Tem muita gente que perdeu seus entes queridos, mas está de pé e é isso que importa", disse ela.