Joelma grava seu novo DVD na Amazônia: 'Foi único'

Joelma celebra a gravação do DVD Isso É Calypso com plateia de 25 mil pessoas

CARAS Digital Publicado em 17/05/2022, às 20h22

A cantora Joelma está radiante com o sucesso da gravação do seu novo DVD, chamado Isso É Calypso Na Amazônia. O show aconteceu no último sábado, 14, e teve uma plateia de 25 mil pessoas em Manaus.

A estrela contou com participações especiais no projeto, como a cantora Dani Ferber em uma homenagem para Ludmila Ferber, o dançarino Adriano Silva e a Orquestra Sinfônica Villa Lobos.

“Estou sem palavras para falar sobre esse momento. Foi único, especial e eu só tenho gratidão a Deus, aos meus babys, a minha equipe e todos que estiveram neste projeto. Com certeza foi um dos momentos mais incríveis da minha carreira”, disse ela.

Confira as fotos do show de Joelma: