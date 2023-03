Joelma resgata look da época do Calypso e enlouquece fãs

Cantora Joelma deixou os fãs da antiga banda Calypso eufóricos com vídeo ao som de hit

Nesta quinta-feira, 9, a cantora Joelma (48) decidiu enlouquecer seus seguidores ao surgir fazendo um TBT de respeito! Em um vídeo publicado em suas redes sociais, a artista reviveu alguns looks antigos de quando fazia parte da Banda Calypso.

“Vamos voltar no tempo um pouquinho com esse TBT”, escreveu a cantora paraense, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. No vídeo, ela aparece ao som de um grande hit da banda de tanto sucesso: Dançando Calypso.

O look faz referência a capa do disco Volume 1 da banda, que foi lançado em 1999. No Twitter, a hashtag #ElaÉOCalypso chegou a ser um dos assuntos mais comentados da rede social, por conta da euforia dos fãs da cantora.

Joelma relembra as sequelas da Covid-19

No programa The Noite, do SBT, Joelma relembrou as sequelas da Covid-19 após ser diagnosticada com a doença algumas vezes. A artista deu detalhes sobre as consequências das infecções e revelou que está sofrendo com o "efeito sanfona", que faz com que ela fique inchada eventualmente. "Aí dá para perceber que eu estou bem inchada. Foi onde começaram as sequelas da Covid, justamente quando cheguei em Manaus. Depois que gravei o DVD, fui internada. Na verdade, eu já estava muito mal lá no DVD. Quarto Covid", lamentou.

Joelma explicou que seu corpo todo incha devido às sequelas da doença. "Não é só o rosto, o corpo todo que incha. Essa sequela é quando eu ando de avião, acho que pela pressão, e quando eu começo a dançar e o sangue começa a esquentar. Descobri que era meu sangue que estava coagulando", explicou.

Por fim, a cantora também deu detalhes sobre sua rotina para se recuperar o mais rápido possível. "Minha alimentação é muito regrada, sei o que posso comer. Levo uma pessoa para cozinhar para mim. É muito legumes, verduras, peixe", completou.