Jheny Santucci revela que não planejou ficar grávida de Arthur Aguiar: ''Prevenia''

Ex-namorada de Arthur Aguiar, Jheny Santucci revela que ficou assustada ao descobrir gravidez mesmo se prevenindo

A ex-namorada de Arthur Aguiar, Jheny Santucci, fez algumas revelações neste sábado, 23, ao responder perguntas em seus stories. Questionada sobre a gravidez com o ator, a empresária negou que tenham planejado um filho.

Apesar de separados e não terem pensado na gestação, a influenciadora contou que estão ansiosos para serem pais do bebê e que ainda não sabem o sexo, por desejarem fazer um chá revelação. Jheny Santucci então deu detalhes de como se prevenia, mas acabou engravidando do pai de Sophia Cardi, filha do artista com Maíra Cardi.

"Sim, gente, eu prevenia só que, infelizmente, nada é cem por cento, mas hoje eu entendo que realmente tinha que acontecer, eu acho que por mais que a gente tenha nosso livre arbítrio, acho que deus realmente manda na hora certa, até porque eu, por exemplo, me relacionei com uma pessoa por dois e fiquei um tempo sem tomar remédio e não engravidei", contou que certa vez parou de tomar remédio, porém não conseguiu engravidar como queria.

A empresária então falou sobre o medo que sentiu ao saber que estava grávida. "Fiquei apavorada, de verdade, aparavorada mesmo, mas depois com o tempo eu fui aceitando, mas foi muito difícil, com muito medo, fui aceitar depois de um mês que eu descobri, dois meses, foi bem complicado, porque eu tenho muitos planos, não era momento, mas que sabe de todas as coisas é deus", falou.

CONFIRA O ANÚNCIO DA GRAVIDEZ DE JHENY SANTUCCI E ARTHUR AGUIAR:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arthur Aguiar (@arthuraguiar)

Jheny Santucci abre o jogo sobre término

O nome de Jheny Santucci (23) se tornou assunto nesta semana após o anúncio do término com o ator Arthur Aguiar (34). Em entrevista à CARAS Brasil, a empresária e influenciadora abriu o jogo sobre a relação com o ex-namorado e também falou sobre os próximos passos da gestação.

"[Anunciar o término] foi uma decisão dele, porque muitos fãs pressionam e perguntam. E eu concordei, não fui contra", diz. Arthur Aguiar surpreendeu os internautas ao anunciar o fim da relação com Santucci na última segunda-feira, 18 , já que eles haviam anunciado a gravidez há pouco tempo.

Apesar do término recente, a empresária garante que a relação com o ex é a melhor possível, e que o ator é bastante cuidadoso com a gravidez e o bebê —que chegou de forma inesperada. "Está bem tranquilo, mesmo após o término."