Irmão de Michel Teló surge em fotos quentes com a esposa, Gabi Luthai

Gabi Luthai mostra fotos ousadas com o marido, Téo Teló, e ele é comparado com seu irmão: 'Achei que era o Michel Teló'

Irmão do cantor Michel Teló, o empresário Téo Teló surpreendeu a todos ao aparecer em fotos ousadas ao lado de sua esposa, Gabi Luthai. Os dois apareceram em uma seleção de fotos 'quentes' do casal trocando carinhos em vários cenários, incluindo uma banheira e no mar.

As fotos foram compartilhadas por Luthai, que mostrou que já está no clima do Dia dos Namorados e resolveu celebrar o seu amor com o marido. “Um mix de fotos nossas que eu amo, porque o Dia dos Namorados está chegandoe eu não tenho nenhuma dó de quem está solteiro (antes só do que mal acompanhada, amiga, lembra?)”, disse ela na legenda.

Porém, os fãs ficaram impressionados com a semelhança física de Téo e Michel Teló. Tanto que alguns internautas confundiram os dois. “Que susto, achei que era o Michel Teló”, disse um seguidor. “Eu olhei mil vezes, pensei que era o Michel Teló”, afirmou outro. “Sempre acho que é o Teló nas fotos”, comentou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabi Luthai (@gabiluthai)

Casamento de Téo Teló e Gabi Luthai

Téo Teló e Gabi Luthai se casaram no dia 14 de setembro de 2022 em uma cerimônia luxuosa em Morungaba, em São Paulo, com a presença de cerca de 450 convidados. Eles escolheram uma decoração caprichada, com direito a muitas flores e tons sóbrios.

Para a ocasião, a noiva usou um vestido branco da estilista Lethicia Bronstein. Vale lembrar que os dois já estavam casados no civil desde março de 2020, e fizeram a nova cerimônia para celebrar a união com os amigos e familiares.

A cunhada de Téo, Thais Fersoza, fez questão de falar sobre o casamento deles nas redes sociais. "Enquanto as fotos oficiais não chegam, um pouquinho da gente em momentos especiais de ontem! Que cerimônia linda, que festa incrível desse casal tão especial em nossas vidas. Deus abençoe cada vez mais! Gabi e Teo, que dia mágico! Tudo perfeito, lindo e feliz… pra combinar com o amor de vocês! Sejam mais felizes ainda! A gente ama muito vocês!", declarou ela.