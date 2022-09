Thais Fersoza posta fotos em família no casamento do irmão de Michel Teló: ''Dia mágico!''

Apresentadora Thais Fersoza publica série de fotos ao lado de familiares no casamento do cunhado, Téo Teló, e Gabi Luthai

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 09h29

A apresentadora Thais Fersoza (38) usou as redes sociais para compartilhar registros da cerimônia de casamento do irmão de Michel Teló (41)!

Téo Teló e a cantora Gabi Luthai se casaram no pôr do sol da terça-feira, 13, em Morungaba, em São Paulo. A cerimônia luxuosa, que foi adiada por mais de dois anos por conta da pandemia, contou com a presença de 450 convidados.

Nas imagens, publicadas por Tata em seu feed no Instagram, Tata aparece ao lado dos noivos, do marido, dos filhos Melinda (6) e Teodoro (5), que roubaram a cena nos cliques, e de outros familiares, como os pais e os sogros. A artista aproveitou para celebrar a união do casal e comentar sobre o dia especial.

"Enquanto as fotos oficiais não chegam, um pouquinho da gente em momentos especiais de ontem! Que cerimônia linda, que festa incrível desse casal tão especial em nossas vidas. Deus abençoe cada vez mais!", começou escrevendo.

"Gabi e Teo, que dia mágico! Tudo perfeito, lindo e feliz… pra combinar com o amor de vocês! Sejam mais felizes ainda! A gente ama muito vocês!", declarou ainda Tata Fersoza na legenda da postagem.

"Lindos, que alegria ter vocês conosco. Sempre muito maravilhoso quando estamos todos reunidos! Amamos vocês", agradeceu Gabi nos comentários do post. "Lindos", elogiou Preta Gil. "Família Linda!", "A família é linda, mas Melinda e Teodoro fizeram meu coração explodir de amor", "As caras do pequeno são as melhores kkkk essa fase é tudo", "Que família mais linda", "Melinda e Teodoro roubam as atenções em cada foto", disseram os fãs.

Confira fotos da família de Thais Fersoza e Michel Teló:

Thais Fersoza exibe produção para casamento do cunhado

Pelas redes sociais, Thais Fersoza exibiu a mega produção para o evento do cunhado, Téo Teló, e impressionou os fãs. Para a ocasião, a apresentadora apostou em um vestido laranja com recortes e fenda e completou o look com joias na cor esmeralda e deixou o cabelo solto. A esposa de Michel Teló compartilhou um vídeo do antes e depois da transformação e arrancou elogios dos internautas. "Um dia incrível como o de hoje merece uma produção à altura, né?! @gabiluthai e @teotelo, muito feliz! Dia de celebrar o amor!!!", disse ainda.

